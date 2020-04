Zwolnienie ze składek ZUS. Serwery przeciążone. Podpowiadamy, jak wypełnić wniosek

Jak informował ZUS, już o 9 rano złożono 209 takich wniosków. To jednak początek, bo z każdą minutą zainteresowanie rośnie. Tysiące przedsiębiorców próbują dostać się na strony Zakładu i zalogować do Platformy Usług Elektronicznych. Trzeba wykazać się cierpliwością.

Zwolnienie ze składek ZUS to element tarczy antykryzysowej, podpisanej we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę. Po wielu protestach opozycji i środowisk przedsiębiorców ostatecznie rząd pozwolił nie tylko na odroczenie, ale na umorzenie składek przez 3 miesiące.

Gdzie znaleźć wniosek? Najlepiej pobrać go ze strony ZUS. Można to zrobić klikając w ten link. (strony ZUS mogą działać wolniej niż zwykle)

Druga część wniosku to informacja o tym, jakim podmiotem jesteśmy. Do wyboru są trzy opcje, opisane wyżej. Jeśli przedsiębiorca chce być zwolniony ze składek za siebie i swoich pracowników, wybiera opcję numer 1. Samozatrudniony wybierze opcję 2, a duchowny - 3.

A przedsiębiorcy? Muszą podać kod PKD oraz wysokość niepokrytych strat firmy. A jeśli korzystali z innych rozwiązań tarczy antykryzysowej, to powinni wskazać, z jakich i jak duże to wsparcie było. Ten ostatni akapit dotyczy jednak przede wszystkim spółek, a nie jednoosobowych firm.

Na tym nie koniec. Jeżeli chcemy przesłać dokumenty elektronicznie, to oprócz samego wniosku, trzeba również dołączyć do niego załącznik .

Co ciekawe, zawiera on dokładnie te same informacje, co ostatnia część wniosku. Czyli klasa PKD, dane dotyczące finansów firmy oraz dotychczasowe wsparcie z tarczy antykryzysowej. Tyle że załącznik jest zapisany w arkuszu kalkulacyjnym.