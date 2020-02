Zygmunt Chajzer będzie promował swoje proszki w kilkunastu sklepach. "Mr. Ziggi" rusza w Polskę

Fani bieli spod znaku Zygmunta Chajzera, Mr. Ziggi wchodzi z nowością! Tym razem z myślą o alergikach powstały produkty do prania i dezynfekcji.

Mr. Ziggi to marka stworzona przez Zygmunta Chajzera we współpracy z firmą Clovin. 6 lutego zagości na sklepowych półkach sieci Auchan. W ofercie znajdą się proszki Mr. Ziggi Color i White w gramaturze 2,5 kg oraz płyny do prania Mr. Ziggi i Color i White w opakowaniach 1,5 l.