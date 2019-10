Mr. ZIGGI. Chajzer trafił do Lidla

Proszek do prania Zygmunta Chajzera "Mr. ZIGGI" wchodzi do Lidla. Hipoalergiczne i przyjazne środowisku proszki i płyny dostępne są w sieci do wyczerpania zapasów.

Chajzer wchodzi do Lidla z proszkami Mr. ZIGGI (mr-ziggi.pl, Fot: Mr. ZIGGI)

Proszki, płyny i inne środki piorące Zygmunta Chajzera, który jest jej pomysłodawcą i właścicielem marki Mr. ZIGGI, produkowane są w polskich zakładach Clovin, a ich wyłącznym dystrybutorem jest firma Europe Distribution Group. Jak informują "Wiadomości Handlowe", hipoalergiczne i przyjazne środowisku proszki i płyny do prania od Chajzera dostępne są w Lidlu do wyczerpania zapasów.

- Marka Mr. ZIGGI powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na dezynfekujące, proekologiczne i hipoalergiczne środki piorące ze średniej półki cenowej. Z branżą środków piorących związany jestem od ponad 15 lat. Reprezentowałem jedną z najpopularniejszych marek w Polsce. Wiele lat doświadczenia, udział w targach i konferencjach, rozmowy z ludźmi, wiele czynników i przemyśleń sprawiło, że mogę zaproponować środki unikalne i innowacyjne, które są odpowiedzią na potrzeby świadomego klienta, i których sam chętnie używam - mówi Zygmunt Chajzer.

Jak dodaje, klienci są coraz bardziej świadomi i nie interesuje ich wyłącznie zapach proszku do prania. - Kupujący chcą mieć pewność, że środek będzie skuteczny, ale i delikatny dla skóry, nie wywoła reakcji alergicznej i nie zaszkodzi środowisku. Środki piorące Mr. ZIGGI są dedykowane świadomym konsumentom. Świadomym swojego zdrowia, zdrowia całej rodziny. Świadomym wartości czystego środowiska - twierdzi.

Pierwsze produkty marki Mr. ZIGGI, które zostały wprowadzone na rynek, to dwie wersje proszku do prania – Mr. ZIGGI Color (z systemem ochrony koloru) i Mr. ZIGGI White (z aktywnym tlenem). Oba środki są dostępne w sprzedaży w 3 rodzajach opakowań: 500 g, 2,5 kg i 5 kg. Na rynku znalazł się również hipoalergiczny płyn piorąco-dezynfekujący Mr. ZIGGI w wersjach do tkanin kolorowych i białych.

