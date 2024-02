Zyskaj na rozliczeniu PIT 2024

Warto pamiętać, że ulgi podatkowe dotyczą szerokiej grupy osób. Ulga na internet, ulga prorodzinna, czy rehabilitacyjna to tylko niektóre z najpopularniejszych ulg, ale istnieje wiele innych. Warto więc sprawdzić, czy nie spełniamy warunków do skorzystania z którychś z nich. Najprostszym sposobem na to jest uruchomienie darmowego programu PITax.pl, który krok po kroku prowadzi użytkowników przez proces rozliczenia, dążąc do osiągnięcia maksymalnego możliwego zwrotu podatku. Wiele osób pyta: czy urząd skarbowy sam rozliczy podatek PIT? W niektórych przypadkach tak, ale najlepiej zrobić to samemu, przy pomocy wielofunkcyjnego, intuicyjnego i zaskakująco wygodnego narzędzia.