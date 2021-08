10 lat więzienia za zanieczyszczanie środowiska. Sprawdź nowe przepisy

Nowe przepisy w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej zakładają wprowadzenie nawiązki w wysokości do 10 milionów złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz karę grzywny za składowanie odpadów w lesie do 5 tysięcy złotych. Projekt został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych.