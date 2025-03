Koniec sporu na znanym targowisku. Z hali zniknęli Czeczeni

– Czeka nas nowa przyszłość. Zaczynamy od sprzątania terenu, zasadzimy kilka drzew. Wszystko wraca do normy. We wtorek w hali byli pracownicy, którzy zaczęli przywracać prąd. Do końca tygodnia będziemy jeszcze korzystali z agregatów prądotwórczych – mówił "Wyborczej" Chau Thanh Pnam, który do tej pory był szefem kupców, czyli prezesem spółki zarządzającej targowiskiem.