WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse fotowoltaika + 1 wrocław Informacja prasowa Wczoraj, 29-06-2021 12:55 Informacja prasowa 10 Najlepszych Firm Fotowoltaicznych we Wrocławiu Społeczna świadomość w Polsce, jak i na całym świecie, bez wątpienia wzrasta. Motywowani względami finansowymi i środowiskowymi, chcemy być bardziej ekologiczni, nowocześni i samowystarczalni. Statystyki mówią same za siebie - co miesiąc w Polsce powstaje ok. 25 tys. elektrowni słonecznych, co stanowi zdumiewające 99% wszystkich instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii. Share Najlepsze Firmy Fotowoltaiczne we Wrocławiu Źródło: Pexels Solidnie wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie całkowicie pokryć indywidualne zapotrzebowanie na energię, redukując rachunki za prąd praktycznie do zera. Jest to jednak duża inwestycja, dlatego warto wstrzymać się od podejmowania pochopnych decyzji i dokładnie przyjrzeć lokalnym ofertom. Wrocław nie bez powodu określany jest miastem wielkich możliwości, zasada ta dotyczy także firm fotowoltaicznych, a niektóre z nich wiodą prym na polskim rynku PV. Starannie się im przyjrzeliśmy i wybraliśmy najlepszą dziesiątkę. Przedstawiamy Wam ścisłą czołówkę z Wrocławia i okolic: Forme Energy materiały partnera Forme Energy Źródło: materiały partnera Forme Energy to nie kolejna korporacja, gdzie klient traktowany jest według schematów i szablonów. Tutaj mamy do czynienia z profesjonalnie zarządzaną organizacją, którą tworzy doświadczony i wszechstronny zespół inżynierów OZE, konstruktorów, nadzorców technicznych, grup monterskich z uprawnieniami UDT, wraz z audytem poinstalacyjnym. Ich działania są w pełni transparentne, a zawarta umowa jest przejrzysta i klarowna. Dodając do tego najlepszej klasy komponenty PV i wysoko wyspecjalizowaną kadrę, otrzymujemy przepis na bezkonkurencyjną usługę i zadowolonego klienta. Firma z powodzeniem wykonuje duże projekty przemysłowe, jak i mniejsze, przydomowe instalacje. Dzięki nawiązaniu bliskich relacji ze swoimi klientami, Forme Energy jest najlepszą opcją do realizacji najbardziej nietypowych zleceń i projektów. Zobacz więcej na: www.formeenergy.pl Ozeus materiały partnera Ozeus Źródło: materiały partnera Ozeus zapewnia pełną opiekę na każdym etapie inwestycji, począwszy od eksperckiej analizy potrzeb energetycznych oraz profesjonalnego doradztwa technicznego i finansowego. To oznacza, że firma przejmuje pełną odpowiedzialność za warstwę formalno-prawną projektu. Ozeus stawia na budowanie długotrwałych relacji z klientami. Obsługa nie kończy się bowiem na zafakturowaniu realizacji, a klienci mogą liczyć na ciągłe wsparcie i opiekę. Przeglądy i monitoring instalacji w okresie gwarancji są standardem w ofercie firmy. Od strony technologicznej, to także najwyższa jakość - wszystkie komponenty PV pochodzą od sprawdzonych i niezawodnych producentów. Podsumowując, Ozeus dostarcza rozwiązania fotowoltaiczne klasy PREMIUM, przy jednocześnie rozsądnych cenach. Zobacz więcej na: www.ozeus.pl Atum Instalacje materiały partnera Atum Instalacje Źródło: materiały partnera ATUM INstalacje to nie pojedyncze osoby, lecz zespół monterów, projektantów z wieloletnim doświadczeniem (również szkoleniowym), którzy dbają o to, aby klient czuł się bezpiecznie i pewnie przez cały proces montażu instalacji fotowoltaicznej. Każdy projekt traktowany jest przez firmę indywidualnie, dopasowany do możliwości i potrzeb, brak tutaj miejsca na schematy i gotowe rozwiązania, a współpraca z wieloma producentami, pozwala zaoferować wszystkie dostępne na rynku komponenty. W rezultacie klient otrzymuje produkt, który broni się starannością i jakością wykonania. Obok jakości zespół ATUM duży nacisk kładzie na bezpieczeństwo i eliminacje jakiegokolwiek zagrożenia. Dodatkowo pomaga klientowi dobrać dogodną drogę finansowania, oferując preferencyjne niskooprocentowane kredyty na inwestycje OZE, dając możliwość leasingu oraz korzystanego ubezpieczenia instalacji. To wszystko sprawia, że w opinii wielu klientów ATUM stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku PV. Zobacz więcej na: www.atum.edu.pl Energymix materiały partnera Energymix Źródło: materiały partnera Firma Energymix powstała w 2017 roku. Jest zbudowana na solidnych fundamentach opartych m.in. na wieloletnim doświadczeniu zawodowym właściciela zdobytym w spółkach energetycznych. W 2019 roku firma przekształciła się w spółkę - Energymix Sp. z o.o. Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa energetycznego, w tym rozwiązań w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dzięki dokładności tych rozwiązań Energymix ma wypracowaną markę na rynku usług fotowoltaicznych i energetycznych. Do jednych z ciekawszych projektów już zrealizowanych należą m.in.: farma fotowoltaiczna w okolicach Trzebnicy i elektrownia słoneczna firmy Komplex. Energymix cieszy się także uznaniem wśród klientów indywidualnych oraz rolników, gdyż stawia na skuteczne rozwiązania i stosuje najwyższej jakości materiały np. panele PV z listy TIER1. Energymix dba o portfel klienta i pomaga w zdobyciu atrakcyjnego finansowania. Zobacz więcej na: www.energymix.pl HelioExpert materiały partnera HelioExpert Źródło: materiały partnera HelioExpert to znana i sprawdzona marka, która zaskarbiła sobie sympatię klientów, także poza granicami Wrocławia. Od 10 lat budują, najlepsze jakościowo i najtrwalsze, elektrownie słoneczne dla setek klientów rozsianych po całej Polsce. Współpraca z takimi gigantami jak ENEA i PGNiG oraz najwyższy współczynnik zadowolenia wraz z częstymi rekomendacjami, stanowią o jakości marki. Liczne certyfikaty i wyróżnienia w rankingach i plebiscytach, dopełniają wizerunek firmy na ogólnopolskiej scenie OZE. HelioExpert korzysta tylko z certyfikowanych podzespołów wiodących światowych producentów, których montażem, zajmują się własne, wyszkolone ekipy. Oferta firmy skierowana jest do każdego klienta - prywatnego, biznesowego, a także do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, usługi dostępne są w różnych pakietach, dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zobacz więcej na: www.helioexpert.pl Zener.pl materiały partnera Zener Źródło: materiały partnera Zener.pl to firma z siedzibą we Wrocławiu, działająca głównie na terenie Dolnego Śląska. Ścisłe relacje z klientami, to bardzo ważny element ich działania, dzięki temu reakcja w dowolnej sprawie jest praktycznie natychmiastowa, a klienci czują się przez to wyjątkowo zaopiekowani. Dzięki setkom wykonanych instalacji, spotkamy się tu z fachowcami ze specjalistyczną wiedzą zdobytą w branży, którzy bezbłędnie ocenią jaką instalację wybrać, a następnie wykonać ją tak, by służyła przez długi czas. Monterzy posiadają niezbędne uprawnienia SEP i UDT, a także mają wieloletnie doświadczenie w pracach przy instalacjach elektrycznych i w budownictwie. Firma współpracuje z polskimi producentami paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcji do ich montażu, co przekłada się na krótkie terminy realizacji, pełny serwis oraz długoterminową gwarancję. Zobacz więcej na: www.zener.pl Green Energy Green Energy to sprawdzony dostawca rozwiązań fotowoltaicznych. Ponad pół tysiąca wykonanych instalacji fotowoltaicznych, osiem tysięcy zamontowanych paneli słonecznych i praktycznie sami zadowoleni klienci, to świadectwo doświadczenia i niezawodności firmy. Współpraca z Green Energy jest przejrzysta i konkretna - rozpoczyna się od darmowego i profesjonalnego audytu, na podstawie którego powstaje projekt instalacji i kosztorys, a już po kilku dniach od podpisania umowy, Twoja mikroelektrownia słoneczna będzie gotowa do pracy. Firma dysponuje pięcioma ekipami monterskimi, które przeszły odpowiednie szkolenia UDT i posiadają uprawnienia elektryczne E i D, co daje pewność prawidłowego i bezawaryjnego podłączenia instalacji do sieci. Eco Cumulus Eco Cumulus to firma z długą historią, która przez lata zdobyła doświadczenie wykonując projekty i instalacje sieci telekomunikacyjnych i elektrycznych. Od niespełna dekady firma weszła w rynek fotowoltaiki i rozpoczęła współpracę z polskim producentem paneli PV - Selfą. Pięć lat temu, Eco Cumulus skupił się wyłącznie na OZE oferując klientom pełną obsługę z zakresu projektowania, wykonania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Realizują oni także projekty wiat fotowoltaicznych, magazynów energii, stacji ładowania samochodów elektrycznych, oraz pompy ciepła. Wyróżnia ich skuteczność i uniwersalność, a przy tym dostępni są przez cały rok - montaże wykonują nawet zimą, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. Coral Coral to profesjonalna i rzetelna firma, która działa na rynku od kilkunastu lat. Specjalizuje się w usługach wykonawczych z zakresu technologii elektroenergetycznych, teletechnicznych i informatycznych, dlatego posiadają szeroki wachlarz kompetencji i multidyscyplinarne podejście do swojej pracy. Przekłada się to zakres oferowanych usług, gdyż znajdziemy tu nie tylko niezawodne instalacje PV, ale także systemy ochrony i monitoringu, systemu energooszczędne, jak regulatory temperatury i wilgotności. Firma zajmuje się także projektem kompletnej infrastruktury elektrycznej budynków oraz ich automatyzacją (tzw. Inteligentny Budynek). Zdobytą wiedzą i doświadczeniem, Coral dzieli się z innymi, prowadząc specjalistyczne szkolenia skierowane do inwestorów, w zakresie budowy farm fotowoltaicznych. Green Energia Polska Green Energia Polska tworzy interdyscyplinarna grupa ekspertów, specjalizująca się w energetyce i odnawialnych źródłach energii. Od ponad 5 lat realizują projekty wszelkiego typu, zarówno mikroinstalacje dachowe, jak i farmy fotowoltaiczne, ale także inwestycje komercyjne i badawczo-rozwojowe (m.in. Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy). W swojej ofercie mają szereg rozwiązań i kilkadziesiąt różnych rodzajów paneli, przez co potrafią idealnie dopasować się do wymogów i potrzeb klienta. To profesjonaliści w każdym calu, którzy oprócz wiedzy technicznej, świetnie znają się na finansowaniu i dotacjach, pomagając swoim klientom zredukować koszty inwestycji do minimum. POSUMOWANIE Wrocław to progresywne miasto, często wyznaczające trendy kulturowe i społeczne. Jednym z takich trendów, za którym zdecydowanie warto podążać, jest fotowoltaika. Przemierzając wrocławskie osiedla i przedmieścia, widać jak na dłoni, że panele słoneczne coraz gęściej przyozdabiają domostwa i budynki. To dobry znak, pokazujący, że nie pozostajemy obojętni wobec problemu klimatycznego, nawet jeśli nie było to naszą główną motywacją. Warto więc dołączyć do tej globalnej transformacji energetycznej, jednocześnie dając przykład innym. Pierwszy krok - wybór rzetelnej firmy - macie już za sobą. Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku