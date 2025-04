Polska może zrezygnować ze zmiany czasu. Nowy projekt w Sejmie

"Fakt" podaje, ze z projektu autorstwa posłów PSL-Trzeciej Drogi wynika, że w Polsce przez cały rok miałby obowiązywać czas letni środkowoeuropejski. Dokument już trafił do Sejmu.

Według posłów PSL-TD, przestawianie zegarków wpływa negatywnie na funkcjonowanie instytucji i firm oraz zdrowie obywateli. "Zmiana czasu wpływa na rozregulowanie zegara biologicznego, co niesie za sobą negatywne skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym zwiększone ryzyko wystąpienia problemów kardiologicznych i neurologicznych" - czytamy w projekcie.

Poza tym wskazują, że przestawianie zegarków dezorganizuje kluczowe sektory gospodarki, ponieważ wymusza np. na pociągach i samolotach dostosowanie się do przesunięcia czasu. W przypadku kolei często oznacza to godzinny postój lub specjalną zmianę rozkładu.

Jeśli projekt zostałby przyjęty, mogłoby to oznaczać, że niedawna zmiana czasu z zimowego na letni (do której doszło w nocy z soboty na niedzielę 29 i 30 marca) byłaby ostatnią.

Debata na temat sensowności zmiany czasu toczy się nie tylko w Polsce, lecz także w całej UE. Już w 2018 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu. Dokument był przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego (PE), który w 2019 r. wprowadził do niego poprawki, po czym utknął w Radzie UE.

Przełomem mogłaby się okazać polska prezydencja w UE, która rozpoczęła się 1 stycznia 2025 r. Temat ten został wpisany do agendy polskiej prezydencji, a minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk rozmawiał z komisarzem ds. zrównoważonego transportu Apostolasem Tzitzikostasem, przekonując go do utrzymania dyrektywy w programie prac KE na 2025 r.