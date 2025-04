Polak trafił "szóstkę" w Eurojackpot. Na jego konto wpłyną miliony

Liczby, które wylosowano w Eurojackpot, to: 12, 17, 39, 41, 50 oraz dodatkowe 9 i 12. Gracz, który trafił nagrodę II stopnia wygrał 6 163 395,90 zł.

Eurojackpot to popularna gra liczbową, której losowania odbywają się we wtorki i piątki. Aby wziąć udział, należy kupić zakład za 12,50 zł i wytypować pięć liczb z 50 oraz dwie z 12. Można to zrobić samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany.