10 tys. złotych kary za przebywanie zbyt blisko innych

"Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy m.in. wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych" - czytamy w piśmie uzasadniającym nałożenie wysokiej kary.

Jak podaje Radio Kolor, które dotarło do pisma sanepidu, do sytuacji, za którą nałożono karę, doszło na warszawskim Śródmieściu. Szczegółów jednak nie znamy, bo sanepid odmawia ich podania.

Mandaty za np. brak maseczki czy niezachowanie odległości wystawia co prawda policja, ale w przypadku odmowy przyjęcia mandatu wnioski o ukaranie do sądu. Maksymalna kwota mandatu to 500 złotych. Kary administracyjne są znacznie wyższe.