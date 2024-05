1000 zł dodatku do pensji. Andrzej Duda podpisał ustawę

Prezydent podpisał także nowelizację ustawy dotyczącą dodatków do wynagrodzeń dla osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. Ze względu na to, że te osoby pracują na innych zasadach, są one ujęte w oddzielnym projekcie. Dodatek 1 tys. zł brutto ma być im wypłacony także od 1 lipca 2024 r.