1000 zł za jedną noc w hotelu. Takie są ceny sylwestrowej zabawy w górach

Ceny noclegów w górach wystrzeliły znacznie do góry. Stawki są o połowę wyższe niż w trakcie wakacji. Nawet 2 tys. zł - tyle trzeba zapłacić za sylwestrowy weekend w Zakopanem. Dlatego Polacy coraz częściej wybierają słowacką stronę Tatr. Można znaleźć tam wyraźnie tańsze noclegi, choć imprezowego szaleństwa raczej nie można się spodziewać.

- Sylwester last minute, to w Polsce nienajlepszy pomysł. Górskie i nadmorskie hotele czeka pod koniec grudnia prawdziwe oblężenie. Na dwa tygodnie przed Nowym Rokiem na wynajęcie czekało już tylko 7 proc. pokoi w 18 najpopularniejszych miejscowościach turystycznych - analizuje Bartosz Turek z Open Finance. Przygotował zestawienie średnich cen dla 18 najpopularniejszych krajowych kierunków wyjazdów Polaków.

- Tradycyjnie najtrudniej o wolne miejsce w tym okresie jest w górach, gdzie na najemcę czeka już tylko jeden pokój na 25. Efekt? Stawki za wynajem mogą być nawet kilkukrotnie wyższe niż poza sezonem - pisze. I widać to po cenach. Średnia cena noclegu dla 2 osób w Zakopanem w sylwestra? Ponad 1 tys. zł. Do tego znalezienie miejsca graniczy z cudem. W tej chwili zajęte jest 99 proc. miejsc.

To może inna część gór? Bukowina Tatrzańska to wcale nie lepsze rozwiązanie. Cena za noc dla pary to 524 zł. I tutaj również większość miejsc jest już zajęta. Skąd tak kosmiczne stawki? Wszystko przez to, że większość standardowych miejsc jest dawno wykupiona. Wolne są tylko najlepsze i najdroższe pokoje.