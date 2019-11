11 listopada w trasie? Polregio ma ofertę dla turystów na wydłużony weekend

11 listopada to dzień wolny, a zarazem poniedziałek. Przewoźnik ma ofertę dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z wydłużonego weekendu. Bilet turystyczny, za jednorazową opłatę, uprawnia do wielokrotnych przejazdów pociągami objętymi ofertą.

Pomocną dłoń wyciąga Polregio i oferuje bilet turystyczny, który uprawnia do wielokrotnych przejazdów pociągami już za 45 złotych. Wielorazowy bilet uprawnia do przejazdów pociągami REGIO oraz pociągami osobowymi: Arrivy RP, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich oraz Kolei Małopolskich, jak również Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (z wyjątkiem pociągów kategorii ŁKA Sprinter).

Przewoźnik przygotował również ofertę mini biletu turystycznego za 39 złotych. Działa on na takich samych zasadach, jak „zwykły” bilet turystyczny, lecz honorowany jest on wyłącznie w pociągach REGIO. Chętni na podróż z okazji wydłużonego weekendu o 11 listopada powinni sprawdzić swoją trasę, bo może się okazać, że ta wersja im w pełni wystarczy.

11 listopada – czy bilet turystyczny działa dłużej?

W normalnych okolicznościach bilet działa od piątku od godz. 18:00 do poniedziałku do godz. 6:00 – jednak 11 listopada jest datą szczególną. Dlatego też przewoźnik wydłużył termin działania biletu do wtorku 12 listopada (do godz. 6:00).