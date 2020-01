13. emerytura niezagrożona. Minister podaje termin wypłat

Nie trzeba składać żadnych wniosków, a pierwsze 13. emerytury mają zostać wypłacone w kwietniu - zapewnia Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Emeryci i renciści mogą już odliczać dni do pierwszych przelewów i przekazów pieniężnych.

Trzynastka, czyli jednorazowa wypłata około 1,2 tys. zł brutto, w 2020 roku ma objąć ok 9,8 mln świadczeniobiorców. Koszt programu w przyszłym roku sięgnie około 11,75 mld zł. Na rękę seniorzy dostaną ponad 1 tys. zł netto.

Trzynastka co rok. Jest projekt ustawy. "To może skłonić do przejścia na emeryturę"