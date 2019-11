13. emerytura "to kłamstwo". Emeryt oburzony

Zamieszanie w sprawie 13. emerytury, oburzony emeryt zarzuca "wielkie kłamstwo" i tłumaczy, o co mu chodzi. Wyjaśniamy, czy ma rację.

Emeryt oburzony. "13. emerytura to kłamstwo". Sprawdzamy, czy ma rację (PAP/PA, Fot: PAP/PA/Joe Giddens)

Pan Jerzy, emeryt, zwrócił się do redakcji "Faktu". W liście napisał, że trzynaste emerytury to wielkie kłamstwo i wyjaśnił, o co mu chodzi:

"Jestem oburzony obiegowymi informacjami, że emeryci dostają 13. emeryturę. Jest to wielkie kłamstwo. Emeryci dostają dodatek 1100 zł do należnych emerytur i to jeszcze do opodatkowania. U mnie, przy emeryturze na rękę ok. 2500 zł, dodatek 1100 zł do opodatkowania jest tylko małym dodatkiem poniżej 50 proc., a nie całą dodatkową 13. emeryturą" - twierdzi zbulwersowany Pan Jerzy.

To całkowita racja, nie można w tym przypadku mówić o "trzynastkach", bo w takiej wersji każdy emeryt musiałby otrzymać dokładnie tyle, ile dostaje każdego miesiąca. Jednak 13. emerytura w obiegu politycznym czy medialnym to tylko potoczne sformułowanie. Poniżej wyjaśniamy, jak to jest naprawdę.

Tak naprawdę przysłowiowe "trzynastki" wypłacane są w ramach programu "Emerytura+". W nim z kolei zapisano, że jest to "świadczenie pieniężne w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł brutto". Do tego dalsze wyjaśnienia można znaleźć na stronach ZUS-u. Wyraźnie zaznaczono, że jest to "jednorazowe świadczenie pieniężne", wypłacane emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłacane są świadczenia określone w ustawie z 4 kwietnia 2019 r.

Dodano też, że jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane jest z urzędu, więc nie trzeba składać o nie wniosku. "Kwota tego świadczenia wynosi 1100 zł brutto. Z tej kwoty w większości przypadków potrącimy zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na NFZ. Najczęściej do wypłaty będzie to 888 zł" - czytamy w wyjaśnieniu ZUS.

