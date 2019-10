"Oddajcie nam emerytury". Apel wdów do rządu

Wdowy mają dość i apelują o zmianę przepisów, skarżą się na nierówne traktowanie. Chodzi o rentę rodzinną - ta dyskryminuje Polki, które całe życie były aktywne zawodowo.

Polka, która przez całe życie pracowała, po śmierci męża może dostać rentę rodzinną równą takiej, którą otrzyma kobieta, która w pracy nie spędziła ani jednego dnia, a do tego straci emeryturę, na którą przez lata płaciła składki. Jak informuje "Fakt", wdowy mają dość takiego traktowania i apelują do rządu o zmianę przepisów.

Rentę rodzinną z ZUS pobiera obecnie 1,2 mln osób, najczęściej są to kobiety, którym wypłaca się świadczenie po śmierci mężów. Jedną z beneficjentek takich "wdowich rent" jest pani Irena Sosna z Siemianowic Śląskich. Jak mówi "Faktowi", pracowała przez 30 lat i nigdy nie była ciężarem dla państwa. Pracowała m.in. w katowickim hotelu Monopol, później wraz z mężem otworzyli sklep i prowadzili go aż do emerytury.