13. emerytura z rezerwy demograficznej. "To nie fair, to jazda bez trzymanki"

Grupa posłów PiS "znalazła" pieniądze na 13. emerytury w 2020 roku. Środki mają przejść z funduszu "na ciężkie czasy" poprzez fundusz dla osób niepełnosprawnych i zasilić konta emerytów. Twórca reformy emerytalnej z 1999 roku załamuje ręce. - To nie są pieniądze na obietnice wyborcze - mówi.

Rząd bardzo chce, by emeryci w przyszłym roku, podobnie jak w bieżącym, również dostali "trzynastkę". Skąd jednak wziąć te pieniądze, na dodatek nie zwiększając deficytu? Tym bardziej, że 13. emerytura ma wynieść 1,1 tys. zł - a dla budżetu to wydatek wielkości ok. 10 mld zł.

Co na to prof. Marek Góra, wykładowca z SGH i jeden z autorów reformy emerytalnej z 1999 roku? - Jazda bez trzymanki - mówi krótko w rozmowie z money.pl.

Zdaniem ekonomisty fundusz został wprowadzony po to, by "stabilizować system emerytalny". - A na pewno nie po to, by finansować obietnice wyborcze - dodaje.