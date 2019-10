14 dni na kontenery? Raczej dwa miesiące. "Usłyszałam, że mogę położyć śmieci na chodniku"

Wywóz śmieci to niekończący się problem. Gmina poinformowała naszą czytelniczkę, że dostanie kontenery na odpady w ciągu tygodnia, przepisy mówią o dwóch, a pracownik firmy Lekaro o dwóch… miesiącach. - Nie po to segreguję i płacę za wywóz, by teraz rozrzucać śmieci na chodniku!

- Pomyślałam, że to może jakiś błąd. Zapytałam pracownika, co z resztą kontenerów? A on zaśmiał się, że trzeba będzie na nie poczekać miesiąc albo dwa – opowiada pani Iwona. I dodaje: - Gdy dopytałam go, co mam robić z resztą odpadów, to usłyszałam że mogą sobie postawić obok. To jakiś żart! Nie po to segreguję i płacę za wywóz, by teraz rozrzucać śmieci na chodniku – żali się nasza rozmówczyni.