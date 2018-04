15 mln do wygrania w Lotto. Znamy wyniki losowania

Do zgarnięcia była niebagatelna kasa. Szczęśliwiec, który kupił los Lotto ze szczęśliwą szóstką, mógł zgarnąć 15 milionów złotych. To efekt kumulacji.

By dołączyć do grona lottomilionerów i cieszyć się 15 mln zł, pomniejszonymi oczywiście o podatek od wygranych, trzeba było poprawnie wytypować następujące liczby: 1, 7, 9, 29, 35, 45.

Ci, którzy nie trafili nawet trójki, ale zainwestowali w kupon dodatkową złotówkę, mogli liczyć na „nagrodę pocieszenia” w wysokości miliona złotych. W losowaniu Lotto Plus wypadły liczby: 8, 11, 13, 31, 39, 44.

Najwyższa tegoroczna wygrana w Lotto była zarazem pierwszą w 2018 r. Zwycięscy los zakupiono w jednym z łódzkich punktów. Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40. Od początku roku szczęście uśmiechnęło się do 13 osób. Dzisiejsze losowanie mogło powiększyć to grono o kolejnego zwycięzcę.