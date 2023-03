16 mld zł z rządowego funduszu na drogi lokalne. Wiceminister mówi, co udało się za to zrobić

Co ma w planach GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2023 r. zamierza oddać do dyspozycji kierowców ok. 260 km tras krajowych, głównie szybkiego ruchu, ale zaznaczmy, że w niektórych przypadkach mowa o jednej jezdni. W 2022 r. drogowcy oddali ok. 320 km, w 2021 r. - ok. 425 km, w 2020 r., gdy wybuchła pandemia COVID-19 - ok. 140 km, a w 2019 r. - ok. 460 km.