Jest umowa na budowę ostatniego odcinka ekspresówki między Bydgoszczą a Toruniem

Jest to ostatnia z czterech podpisanych umów na realizację odcinków S10 Bydgoszcz - Toruń, które w sumie będą miały 50 km długości. Podpisana we wtorek umowa dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka S10 długości 11,8 km między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Nowa trasa skróci i ułatwi dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, ułatwi też dostęp do A1 kierowcom z Torunia.