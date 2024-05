2,7 mln Polaków ma ten obowiązek. Spóźnialskim grozi 5 tys. zł kary

Według informacji od Ministerstwa Cyfryzacji, około 2,7 miliona obywateli Polski stoi przed koniecznością wymiany swoich dowodów osobistych. Jak zaznacza "Fakt", dotyczy to tych, którzy dziesięć lat temu osiągnęli pełnoletność lub wymieniali swój dowód. Proces ten nie odbywa się z automatycznym przypomnieniem z urzędu. Gazeta ostrzega przed konsekwencjami posiadania przeterminowanego dokumentu, co może skończyć się grzywną do 5 tysięcy złotych.