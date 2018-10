2 grosze na życie. Najniższa emerytura w Polsce

Coraz więcej osób dostaje grosze z ZUS. Dosłownie. Najniższa emerytura w kraju wynosi teraz... 2 grosze, jakie przysługują mieszkańcowi Biłgoraja.

Te 2 grosze to efekt odłożenia jednej (sic!) składki na emeryturę. Zgromadzony kapitał to... 6,39 zł, informuje "Fakt".

W resorcie rodziny trwają prace nad projektem uzależniającym wypłatę emerytury od stażu. Oznacza to, że trzeba by przepracować co najmniej 10 lat, by zyskać prawo do świadczenia, pisze "Fakt".