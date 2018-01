20-letni multimilioner zabrał głos. Po wygranej na loterii przeszedł na "emeryturę"

W tym samym czasie, gdy ogólnoświatowym trendem jest podwyższanie wieku emerytalnego, 20-letni Shane Missler z Florydy ogłosił koniec niedawno rozpoczętej kariery zawodowej. Powód jest prosty – tydzień temu wygrał na loterii niemal pół miliarda dolarów.

W rozmowie z "The Times" Missler przyznał, że pierwsza osobą, której powiedział o wygranej był brat. Następnego ranka, nim przekazał ojcu tę samą informację, zdążył wypić kawę.- Jeśli jest jedna rzecz, której nauczyłem się w moim krótkim życiu, to jest nią to, że szczerzy dla siebie i pozytywnie nastwienie do świata ludzie, otrzymują w końcu nagrodę - powiedział.