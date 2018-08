20 tys. zł. emerytury będą mieć niektórzy politycy

Perspektywa bajecznie wysokiej emerytury przyciąga coraz więcej polityków, którzy chcą startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. O takich kwotach zwykły Kowalski może tylko pomarzyć.

Jak pisze "Super Express", wysokość emerytury w Brukseli wylicza się na podstawie pensji zasadniczej i stażu pracy. Pięcioletnia kadencja gwarantuje europosłowi świadczenie w wysokości około 6 tys. zł., co oznacza, że ci którzy w europarlamencie zasiadają już trzecią kadencję, mogą liczyć w przyszłości nawet na ponad 20 tys. zł emerytury.

To jednak nie wszystko, ponieważ do europejskiej emerytury dochodzi też polska. To prawie 10 razy więcej niż przeciętna emerytura z ZUS.