Armia potrzebuje tych specjalistów. Wojsko wezwie 200 tys. osób

Ważna uwaga: udział w tych szkoleniach jest obowiązkowy, a nieobecność na ćwiczeniach może skutkować surowymi sankcjami prawnymi, w tym karą pozbawienia wolności do trzech lat lub grzywną. Wzywa się szeregowców do 50. roku życia, podczas gdy podoficerowie i oficerowie mogą być powoływani aż do wieku 60 lat.

Rezerwiści, którzy biorą udział w ćwiczeniach wojskowych, otrzymują wynagrodzenie wypłacane przez jednostkę wojskową na podstawie ich stopnia wojskowego. Dodatkowo, przysługuje im bezpłatne umundurowanie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz opieka medyczna. Ich pracodawcy są zobowiązani do udzielenia urlopu bezpłatnego na czas uczestnictwa w ćwiczeniach.

Zgodnie z projektem rządowego rozporządzenia dotyczącym limitów powołań na rok 2025, planowane jest powołanie do zawodowej służby wojskowej do 16 tysięcy osób.

"W 2025 r. przewiduje się powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach: zawodowej służby wojskowej – do 16 000 osób; ćwiczeń wojskowych – do 200 000 żołnierzy rezerwy, w tym z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, aktywnej rezerwy – do 30 000 żołnierzy rezerwy, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – do 39 700 osób, w tym w trakcie kształcenia do 4 700 osób, terytorialnej służby wojskowej – do 44 000 żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej" - czytamy w dokumencie.