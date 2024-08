230 tys. osób dostanie list od wojska. Kogo wezwie armia?

Zgodnie z projektem rozporządzenia szefa MON kwalifikacja wojskowa ma rozpocząć się 3 lutego i potrwać do 30 kwietnia 2025 r. Warto podkreślić, że wezwanie przed kwalifikację wojskową nie jest tożsame z wezwaniem do wojska. Jej celem jest natomiast określenie i nadanie wezwanym odpowiedniej kategorii zdolności do czynnej służby w armii.