Zarobią 240 złotych za godzinę. Płacowe żniwa w kilku zawodach

Kto zarobi najwięcej w święto zakochanych?

Autorzy analizy zwrócili uwagę, że przygotowania do walentynek zaczynają się od wybierania prezentów dla ukochanych. Coraz częściej tego rodzaju zakupy są realizowane online, co zwiększa zapotrzebowanie na usługi kurierskie. Kurierzy obsługujący przesyłki związane z prezentami walentynkowymi mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 22,5 do 25,6 zł za godzinę pracy, co stanowi ok. 12 proc. wzrostu w porównaniu do zeszłorocznych stawek.