2,5 godziny w kolejce do kolejki na Śnieżkę. Tłumy w Karkonoszach bez masek i zachowanych odległości

Szczęśliwcy, którzy już odstoją swoje, muszą się też liczyć ze sporym wydatkiem. Cena tej atrakcji nie jest niska, jak góra, na którą prowadzi, w porównaniu choćby do Tatr. Czesi życzą sobie za podróż w dwie strony kolejką 430 koron, dzieci zapłacą 210 koron. To odpowiednio 72 i 35 zł.

Najpopularniejszy i najczęściej odwiedzany szczyt w Polsce co roku przeżywa oblężenie. Słynna "kolejka do kolejki" na Kasprowy Wierch to już coroczna zakopiańska tradycja. Kilkugodzinne oczekiwanie w tłumie ludzi to nieodłączny element wakacji w tym regionie.