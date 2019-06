"300+". Start programu - kiedy składać wniosek? Dodatkowe pieniądze na wyprawkę szkolną dla uczniów

Wakacje rozpoczęte. Jednak cześć rodziców już teraz zastanawia się nad wyprawką szkolną dla swoich pociech. 1 lipca wystartował program "Dobry start", popularnie zwany "300+".

Środki te mogą uzyskać rodzice uczących się dzieci do 20. roku życia. Warunkiem jest, że nauka została rozpoczęta przed 18 r.ż. i kontynuowana jest np. w technikum. W przypadku dzieci niepełnosprawnych program obejmuje uczniów do ukończenia 24 lat.

"300+". Kiedy składać wniosek?

Im szybciej wniosek o "300+" zostanie złożony, tym szybciej do rodziców dotrą pieniądze. Jeżeli dokumenty zostaną złożone od lipca do końca sierpnia, to wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września.