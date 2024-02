3459 złotych od państwa lub 2988 złotych od gminy. ZUS: trzeba wybrać

Przy ocenie zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania określonych czynności będą brane pod uwagę konkretne aspekty, adekwatnie do wieku, w zakresie niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej i sensorycznej. W przypadku uzyskania co najmniej 70 punktów w skali poziomu potrzeby wsparcia osoba niepełnosprawna powinna wystąpić z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłacę świadczenia wspierającego.