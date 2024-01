Nawet 3495 zł od stycznia. Nowe świadczenie weszło w życie

Od stycznia 2024 r. świadczenie to będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 punktów. Oprócz tego od 2025 r. świadczenie będzie dostępne dla osób z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt, a od 2026 r. także dla tych z poziomem od 70 do 77 pkt.