"4,5 godziny opóźnienia i przeterminowana Princessa". Dziennikarz opowiada o swojej podróży pociągiem Pendolino

Dziennikarz Piotr Witwicki jechał pociągiem PKP Intercity z Gdańska do Warszawy. Podróż szybkim pociągiem Pendolino wydłużyła się jednak o... 4,5 godziny. - Na pocieszenie przyniesiono nam przeterminowaną Princessę - dodał zdenerwowany klient przewoźnika.

Superszybkie Pendolino nie dość, że utknęło na trasie, to jeszcze pasażerowie nie mogli liczyć na zbyt wiele informacji. Ostatecznie pociąg wjechał do stolicy z 4,5-godzinnym opóźnieniem. - Część pasażerów miała się przesiąść do innego składu, by kontynuować podróż - relacjonował dziennikarz.