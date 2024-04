5 zakazanych aktywności na działce. Można dostać co najmniej 500 zł kary

1. Czy na własnej działce można myć samochód?

Wiosenna pogoda może niektórych skłonić do odświeżenia stanu auta. W kodeksie wykroczeń uregulowane są sytuacje, gdy mycie samochodu prowadzące do powstania zanieczyszczeń następuje w miejscu publicznym, w szczególności na ulicy, placu, czy trawniku. I są one zagrożone karą grzywny w wysokości nie niższej niż 500 zł.