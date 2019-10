500+ dla kobiet w ciąży. Nowy pomysł na program demograficzny

Jeśli PiS utrzymuje, że życie zaczyna się w momencie poczęcia, to w tym samym momencie kobieta staje się matką. Dlatego też powinno jej przysługiwać 500+.

Co na to PiS? To dobry pomysł, warty rozważenia – przyznaje na łamach dziennika Tadeusz Cymański. – Chodzi przede wszystkim o to aby rodziło się więcej dzieci, a 500+ dla kobiet w ciąży to byłaby dobra zachęta dla rodzin – zaznacza poseł.