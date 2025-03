Gdzie wyrzucić blister po lekach? Niektórzy robią to źle

Blistry po lekach mogą sprawiać kłopot przy segregacji , ponieważ składają się z kilku różnych materiałów – najczęściej folii i aluminium. Z tego powodu nie nadają się do recyklingu w tradycyjnych systemach.

Jak podaje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, puste blistry powinny trafiać do odpadów zmieszanych, czyli do czarnych pojemników. Warto jednak sprawdzić lokalne zasady, bo niektóre gminy mają inne wytyczne.

Przykładem jest Gdynia, która stosuje nowoczesne metody utylizacji odpadów. W tym mieście blistry po lekach, a także opakowania po żywności, folie i papierki po słodyczach powinny być wyrzucane do żółtych pojemników – czytamy na portalu wyrzucamto.pl.

Niezależnie od miasta, niewykorzystane czy przeterminowane leki nie powinny trafić do kosza na śmieci. Substancje zawarte w lekach mogą być groźne dla środowiska i wywoływać nieprzewidywalne reakcje z innymi środkami znajdującymi się w odpadach zmieszanych.

Z tego powodu niepotrzebne leki powinny być wyrzucane do specjalnych koszy dostępnych w aptekach lub punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Innym mylącym odpadem, który może sprawiać trudności przy segregacji, są puste butelki po oleju . Jeśli chodzi o olej, który używamy w kuchni, opróżnioną butelkę powinniśmy wrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli do żółtego pojemnika . Ważne jest, aby pamiętać, że nie musimy myć opakowania przed wyrzuceniem.

Z kolei puste pojemniki po oleju silnikowym nie powinny trafiać do żółtych pojemników na odpady. Nie wolno również wylewać resztek oleju do kanalizacji. W większości przypadków urzędnicy powinni skierować nas do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie takie odpady są prawidłowo utylizowane.