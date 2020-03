500+ dla niesamodzielnych. Ważna zmiana

Marcowa waloryzacja emerytur i rent była rekordowo wysoka. Z tego względu rząd podniósł limity dochodowe dotyczące dodatku 500 zł dla osób niesamodzielnych. Zmiana dotyczy tysięcy seniorów.

Dobra wiadomość dla wielu seniorów, ale i wszystkich uprawnionych do pobierania 500 zł dodatku dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Rząd podniósł próg dochodowy do 1700 zł brutto, wcześniej było to 1600 zł.