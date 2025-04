Nowy sposób na oszukiwanie Polaków. Jest ostrzeżenie

Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie dotyczące oszustów, którzy podszywają się pod resort, wysyłając fałszywe wiadomości e-mail - pisze "Rzeczpospolita". Wiadomości zachęcają do kliknięcia w linki prowadzące do fałszywych stron związanych z e-Sprawozdaniami Finansowymi. Po kliknięciu użytkownicy są proszeni o podanie adresu i hasła do poczty elektronicznej. Ministerstwo podkreśla, że jest to próba wyłudzenia danych.