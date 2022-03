500+ i inne świadczenia dla uchodźców z Ukrainy. Prezes ZUS tłumaczy, na jakich zasadach

W sobotę 12 marca weszła w życie specustawa w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dzięki niej uchodźcy z Ukrainy uzyskają szybki dostęp do świadczeń, w tym do 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Aby złożyć wniosek o środki muszą oni posiadać PESEL, konto w banku oraz polski numer telefonu - poinformowała w środę prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.