500+. Nadchodzą ważne zmiany

W 2021 roku rodzice będą musieli ponownie złożyć wniosek o świadczenie na nowy okres. Robili to zwykle rok do roku, choć w 2020 była przerwa (spowodowana rozszerzeniem programu). Prawo do 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca do 1 maja 2022 roku.

Zmiany w 500+. Wiceminister rodziny: trzeba będzie składać wnioski

Trzeba pamiętać, że terminy wypłat zależą od daty złożenia wniosku. Jeśli złożymy wniosek do 30.04.2021 r., wypłatę otrzymamy do 30.06.2021 r. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31.05, to czas na wypłatę wynosi do 31.07. Analogicznie - złożenie wniosku do 30.06 oznacza wypłatę pieniędzy do 31.08.