500 plus po nowemu. Lepiej nie spóźnij się z wnioskiem

500 plus do zmiany? "Nie waloryzować, zostawić ten temat"

Kto wystąpi o pieniądze po czerwcu, nie ma co liczyć na wyrównanie. Oznacza to, że jeśli wystąpisz o 500 plus w lipcu, dostaniesz pieniądze od lipca, wystąpisz później, to jeszcze później. Jak to wygląda w praktyce, przeczytasz tutaj. Słowem jeśli rodzic, który teraz pobiera pieniądze na dziecko z programu Rodzina 500 Plus, spóźni się z nowym wnioskiem, to może mieć przerwę w wypłacie pieniędzy, a środki za konkretny miesiąc mogą rodzinie po prostu przepaść.