500 plus na psa i kota? Oto, kto może starać się o dofinansowanie

Niekiedy można otrzymać stuprocentowe dofinansowanie do zabiegów kastracji i czipowania psów oraz kotów - pisze fakt.pl. Jak zauważa portal, zabiegi takie nie należą jednak do najtańszych. Serwis wylicza, że koszt takich zabiegów mieści się w przedziale od 100 do nawet 500 zł.