500 plus. Trzeba złożyć nowy wniosek. Nowe zasady wypłat

Program 500 + od lipca zostanie rozszerzony, świadczenie będzie przyznawane na pierwsze dziecko. Znika kryterium dochodowe. Zmienią się więc zasady wypłat, a także okres rozliczeniowy. Co ważne, nie tylko nowe osoby muszą złożyć wniosek. Szacuje się, że z programu skorzysta 6,8 mln dzieci.

500+ na każde dziecko. Od lipca można składać wnioski. A kiedy będą wypłaty? (East News)

Program 500 plus wejdzie w życie od 1 lipca. Od tego dnia wszyscy mogą składać wnioski internetowe. Dotyczy to osób, które nie korzystały z programu na pierwsze dziecko oraz tych, które od 1 października wejdą w kolejny okres rozliczeniowy. Od sierpnia wnioski będzie można też składać w formie papierowej.

Jedną z najwazniejszych zmian w programie 500 plus jest zniesienie kryterium dochodowego. Oznacza to, że 500 plus będzie przyznawane na każde dziecko, także pierwsze, niezależnie od dochodu. Program 500 plus może jednak nie przysługiwać lub zostać odebrany.

1 lipca następuje też początek nowego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że wszyscy, którzy pobierali dotychczas świadczenie, muszą złożyć nowy wniosek o przyznanie pieniędzy, podobnie jak te osoby, które do programu chcą dopiero przystąpić.

Okres rozliczeniowy się jednak wydłuży. Przyznanie świadczenia będą obowiązywały do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie ponownie składać wniosku o 500 plus.

Wnioski o świadczenie wychowawcze rodzice będą mogli składać od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną. Miesiąc później, czyli 1 sierpnia 2019 roku ruszy nabór wniosków drogą tradycyjną.

*Kiedy wypłata? *

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku. Jeśli wniosek zostanie złozony we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.

Od 2016 do teraz na 500+ wydano 71 mld zł. W przyszłym roku budżetowym program ma kosztować 41 mld zł.