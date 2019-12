500+. Rodziny, które dostają świadczenie, na święta wydadzą więcej niż pozostali

Rodziny otrzymujące świadczenie 500+ planują w tym roku na organizację świąt przeznaczyć ponad 2021 zł, co oznacza, że rodziny te wydadzą średnio o ponad 183 zł więcej niż ogół populacji.

Bank Millennium sprawdził, jak typowa polska rodzina przygotowuje się do świąt. W kwestii tego, gdzie będziemy robić zakupy, zaskoczeń nie ma: podobnie jak w ubiegłym roku, w produkty spożywcze na święta badani zaopatrzą się przede wszystkim w dyskontach. W tego typu sklepach zakupy zrobi sześciu na dziesięciu Polaków. Popularnym miejscem zakupu żywności są również hiper/supermarkety, do których uda się blisko co drugi zapytany.