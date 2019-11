Coraz więcej wydajemy na święta, stałe są także nasze życzenia prezentowe

Czyżby polski Mikołaj był coraz hojniejszy? Z raportu Deloitte wynika, że w porównaniu z poprzednim rokiem w te święta wydamy więcej pieniędzy niż w 2018 roku. Nie ma zaskoczenia jeżeli chodzi o oczekiwane prezenty.

Co nas skłania do większych wydatków? Według raportu Deloitte są to w większości promocje (44 proc., w roku 2018 było to 54 proc.) i fakt, że lepiej zarabiamy (powiedziało tak 28 proc. badanych, wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym). Aż 69 proc. badanych ocenia stan polskiej gospodarki na zadowalający lub neutralny.