500+ za szczepionkę. Samorząd płaci

Na razie nie wiadomo ile będzie wynosić nagroda. Wójt zakłada, że będzie to przynajmniej 500 złotych.

"Zaszczepię się". Semeniuk deklaruje i mówi, że to jej odpowiedzialna decyzja

Pieniądze za szczepienie mają zachęcić do przyjęcia preparatu nie tylko pracowników samorządu, ale i mieszkańców. Bo na razie chętnych na szczepienia w gminie jest niewielu.

– Z tak zwanej grupy "zero" zgłosiła się tylko jedna osoba. To jest zdecydowanie za mało byśmy powrócili do normalności – mówi Krzysztof Kopyść.