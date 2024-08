5000 zł kary za wjazd samochodem do lasu. Surowe konsekwencje

Nielegalny wjazd do lasu może prowadzić do konsekwencji prawnych, które wiążą się nie tylko z grzywną do 5 tys. zł, ale także z możliwym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas. Drogi leśne, które dopuszczają ruch pojazdów, powinny być odpowiednio oznakowane.