Idą w las, a potem sprzedają grzyby. Ceny przyprawiają o zawrót głowy

- Robię z grzybów wszystko, co możliwe, ponieważ wiele osób ich potrzebuje. Nie mogą iść do lasu ze względów zdrowotnych, szczególnie starsze osoby. Wysyłam je też do Stanów Zjednoczonych. Mam stałe zamówienia na suszone grzyby. Robię także przetwory dla siebie - opowiadał Rutkowski.