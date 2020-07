55 zł za parking w Malborku. A to nie wyjątek. Turyści muszą wydawać dziesiątki złotych

Czytelnik serwisu o2.pl chciał zwiedzić Zamek w Malborku - jeden z najsłynniejszych obiektów tego typu w całej Europie. Okazało się jednak, że musi na to wydać krocie. I nie chodzi tu o sam koszt biletu, ale o parking przy zamku. Musiał za parkowanie zapłacić 11 zł za godzinę. Wyszło łącznie 55 zł.

Jednak burmistrz ma radę: wystarczy zaparkować nieco dalej, po drugiej stronie rzeki Nogat. - To jakieś 200-300 metrów od samego zamku - przekonuje Charzewski. A ceny są już zupełnie inne. To zwykłe miejskie parkingi - trzeba więc tylko skorzystać z parkomatu. Godzina postoju kosztuje tam raptem złotówkę.

Burmistrz przekonuje, że z wolnymi miejscami problemu nie ma. - Wystarczy kilkunastominutowy spacer, by dojść do naszej słynnej atrakcji. A można przy okazji zobaczyć nieco miasto. Bo Malbork to nie tylko zamek - uśmiecha się Marek Charzewski.