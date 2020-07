Rybka nad morzem. Obiad w Mielnie dla dwóch osób 100 zł

Jednak nie tylko ceny ryb potrafią rzucić na kolana. W kurortach nawet popularny kebab nie musi być tańszą alternatywą. Jeden z naszych czytelników pokazał nam swój rachunek z Rewala . Za fastood musiał tam zapłacić niemal 30 zł. To znacznie więcej niż w na przykład odległym o ok. 100 km Szczecinie. Tam ceny za kebab w bułce zaczynają się od 13 zł, choć czasem trzeba zapłacić i ponad 15.

Zamawiając tatar ze śledzia, 2 piwa, surówki frytki i "festiwal dorsza" dla 2 osób jego rachunek zamknięty został z kwotą 104 zł. Czy to dużo? No cóż, jak możemy wyczytać z rozliczenia, sama porcja ryby kosztowała go 69 zł. Pan Robert dodał również drugi paragon z baru, gdzie tylko za samo pene z łososiem, 350g dorsza z frytkami oraz 2 piwa rachunek sięgnął 84 zł. "Wszystko to na głównym deptaku" - zaznacza.